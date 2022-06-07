Париж, , 09:36 — REGNUM В разгар чрезвычайного кризиса и за несколько дней до выборов в законодательные органы девять профсоюзов и больничных коллективов организуют демонстрации, чтобы потребовать увеличения заработной платы и числа персонала в больницах, передает BFM TV.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Запланированы митинги как минимум в пятидесяти городах Франции. В Париже протестующие выступят перед министерством здравоохранения страны.

«Нас ожидает особенно трудный месяц июль и ужасный месяц август», — оценил Пьер Швоб-Телье из коллектива Inter-Urgences.

Как сообщало ИА REGNUM, девять профсоюзов и медицинских коллективов во Франции выйдут на улицу 7 июня, чтобы предупредить о положении в государственных больницах.

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