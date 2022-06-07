Иркутск, , 09:35 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 7 июня известило об окончании расследования уголовного дела в отношении жителя Удмуртии, специализировавшегося на хищении денег у жителей Иркутской области.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2021 года злоумышленник целенаправленно обзванивал жителей Приангарья и представлялся их родственником, попавшим в сложную ситуацию, для решения которой просил деньги. Таким образом злоумышленник обманул как минимум 38 человек, «заняв» у них свыше 200 тысяч рублей.

В ноябре 2021 года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский», дислоцируемом в городе Саянске, поступило заявление от 68-летней местной жительницы, лишившейся почти 20 тысяч рублей. Женщина рассказала, что ее обманул лжеродственник. Проведя комплекс мероприятий, сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый может находится в одном из поселков Удмуртской Республики, а также возможно причастен к аналогичным хищениям у других жителей Прибайкалья.

Сыщики и следователи выехали в Удмуртию и задержали 33-летнего подозреваемого. Проверив его деятельность и финансовую активность, правоохранители нашли 38 человек, к обману которых вероятно причастен задержанный. Это жители городов Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Бодайбо, Зима, а также поселка Жигалово, Мегет и населенных пунктов Иркутского района в возрасте от 40 до 90 лет.

Следователям задержанный пояснил, что, зная коды номеров, характерных для операторов сотовой связи Иркутской области, случайным образом звонил абонентам Приангарья и обманывал их, похищая как правило от 5 до 8 тысяч рублей.

Собранные следователями доказательства легли в основу многоэпизодного уголовного дела, соединившего эпизоды противоправной деятельности, квалифицированные в соответствии с частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2022 года жительница Братска в процессе поиска дополнительного дохода привлекла внимание лже-брокеров им лишилась крупной суммы денег.

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