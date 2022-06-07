Стокгольм, 7 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В настоящее время авиакомпания SAS («Скандинавские авиалинии») находится в кризисе. Ранним утром 7 июня министр торговли и промышленности Швеции Карл-Петтер Торвальдссон объявил, что правительство Швеции «как ответственный владелец» создаст возможности для поддержки антикризисного плана SAS Forward, однако государство сократит свою долю в компании. Об этом сообщил телеканал SVT.

ERIC SALARD Самолеты авиакомпаниии SAS

«Условия на рынке отличаются от того, когда на него зашло государство», — объяснил Торвальдссон.

Ежеквартальный отчет SAS, опубликованный ровно неделю назад, показал, что обремененная долгами авиакомпания продолжает бороться за свое существование. Убыток составил 1,6 миллиарда крон, и, по словам генерального директора Анко ван дер Верфа, «компании необходимы вливания капитала».

Представленный план по спасению авиаперевозчика SASForward оценивается в 2 млрд долларов.