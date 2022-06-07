Ульяновск, , 09:35 — REGNUM С 8 июня в Ульяновской области отменяется обязательный масочный режим. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штабы по комплексному развитию региона.

Маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Власти ссылаются на стабилизацию ситуации с коронавирусом, что позволило отменить обязательное ношение масок. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о введении режима повышенной готовности и вступят в действие 8 июня.

Ношение масок больше не являются обязательными при проведении массовых мероприятий, в общественных местах, на транспорте, в магазинах, при оказании услуг и на рабочих местах.

В данном решении есть два исключения. Маски нужно носить при посещении медицинских организаций. Также рекомендации носить маски касаются пожилых граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Напомним, уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет 29,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области переболели ковидом 197 802 человека, умер 4701 человек. Всего с начала пандемии официально выявлено 203 148 случаев заражения коронавирусом.

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