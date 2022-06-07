Лондон, , 10:05 — REGNUM Скрипка 1679 года, изготовленная знаменитым итальянским мастером Антонио Страдивари, будет выставлена на аукцион, где за нее могут выручить до 11 млн долларов, сообщает 7 июня CNN.

Игра на скрипке

Скрипка Страдивари «Hellier» — «это прекраснейшая инкрустированная скрипка, когда-либо изготовленная Страдивари, и один из лучших его инструментов, дошедших до нас», заявил аукционный дом Christie’s, который предлагает инструмент в качестве топ-лота на аукционе, запланированном на 7 июля.

Инкрустированная слоновой костью и покрытая золотым лаком, скрипка оценивается в 6−9 млн фунтов стерлингов (7,54−11,31 млн долларов).

Страдивари хранил инструмент в течение 55 лет и продал его в 1734 году за 40 фунтов англичанину Сэмюэлу Хеллиеру из Уомборна.

«Я ожидаю большого интереса к такому инструменту, потому что подобные вещи очень редко выходят из музея», — говорит специалист по скрипкам и консультант Christie’s Флориан Леонгард.

Скрипки Страдивари, по словам Леонгарда, стоят от 8 до 20 миллионов долларов.

«Из примерно 1100 инструментов, которые Страдивари сделал за свою жизнь, лишь около дюжины украшены декоративными элементами, и этот экземпляр кураторы Смитсоновского института считают наиболее хорошо сохранившимся», — говорится в заявлении Christie’s.

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