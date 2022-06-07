Москва, , 09:32 — REGNUM Власти Москвы подготовила новую меру поддержки для туристической отрасли. Она поможет стимулировать рост выгодных и разнообразных предложений для туристов старшего поколения, сообщается на портале мэра столицы.

Туристы. Красная Площадь. Москва

Так, туроператоры, организующие поездки в Москву для граждан в возрасте старше 55 лет, смогут частично компенсировать свои расходы за счет города. Размер компенсации составит 1 тыс. рублей за каждого туриста в возрасте от 55 лет.

Для получения компенсации туроператору необходимо соблюсти несколько требований: длительность тура не менее двух ночей должна проходить в Москве, проживание туристов обязаны организовать в гостинице категории не менее трех звезд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году туризм принес в бюджет Москвы 98,1 млрд рублей, что на 26% больше, чем в 2020 году.

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