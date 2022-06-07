Владикавказ, , 09:31 — REGNUM В Северной Осетии с 21:00 6 июня введен режим ЧС в Правобережном районе, который попал под удар стихии. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром повредили линии электропередачи, повалили деревья, сорвали кровли с десятков домов.

Последствия урагана reslmaier

Вечером в тот же день было созвано совещание под руководством вице-премьера Ирбека Томаева, на котором было принято решение о введении режима ЧС в этом районе. Создана межведомственная комиссия для установления размера нанесенного стихией ущерба.

Кроме того, с 21:30 до особого распоряжения был введен режим чрезвычайной ситуации в селении Коста Ардонского района, где было в том числе нарушено газоснабжение.

«Комплекс неблагоприятных природных явлений прошел на территории Ардонского района днем 6 июня, в результате которого была нарушена жизнедеятельность населения с. Коста с общей численностью 1867 человек», — приводит слова представителя МЧС портал «15-й Регион».

Читайте ранее в этом сюжете: Сорваны крыши, оборваны провода: ливни с ветром обрушились на РСО-Аланию