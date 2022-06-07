Владикавказ, 7 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. В Северной Осетии с 21:00 6 июня введен режим ЧС в Правобережном районе, который попал под удар стихии. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром повредили линии электропередачи, повалили деревья, сорвали кровли с десятков домов.

reslmaier Последствия урагана

Вечером в тот же день было созвано совещание под руководством вице-премьера Ирбека Томаева, на котором было принято решение о введении режима ЧС в этом районе. Создана межведомственная комиссия для установления размера нанесенного стихией ущерба.

Кроме того, с 21:30 до особого распоряжения был введен режим чрезвычайной ситуации в селении Коста Ардонского района, где было в том числе нарушено газоснабжение.