Сплит, Хорватия, 7 июня, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Сборная Хорватии по футболу сыграла вничью с командой Франции в матче второго тура группы 1 дивизиона A Лиги наций. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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На 52-й минуте счёт открыл полузащитник французской команды Адриен Рабьо. Хорватам удалось отыграться на 83-й минуте, пенальти реализовал нападающий Андрей Крамарич.

На сегодняшний день сборные Хорватии и Франции набрали по одному очку и занимают четвёртое и третье места в группе соответственно.