Пекин, , 09:29 — REGNUM Согласно официальным данным, к 6 июня в Китае было собрано около 55% озимой пшеницы, что на два дня опередило прошлогодний средний показатель, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Пшеница Фото предоставлено пресс-службой олимпиады «Я — профессионал»

По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, к 6 июня страна завершила уборку озимой пшеницы на 167 млн му (около 11,13 млн га) сельскохозяйственных угодий. Китай собирает урожай более чем на 10 млн му ежедневно в течение восьми дней подряд после того, как 28 мая началась крупномасштабная машинная уборка урожая.

Сбор урожая пшеницы в провинции Сычуань на юго-западе Китая и провинции Хубэй в центральном Китае почти подошел к концу, в то время как в провинциях Шэньси, Шаньдун, Шаньси и Хэбэй скоро будет в самом разгаре.

Китай полным ходом проводит летний сбор урожая, который сосредоточен на уборке озимой пшеницы и рапса. Традиционно летний сбор урожая приходится на период с мая по конец июня, при этом урожай зерна в этот период составляет около четверти от общего годового объема.