Париж, , 09:28 — REGNUM Своей фразой о недопустимости того, чтобы Россия была унижена на международной арене, напугал жителей Украины президент Франции Эммануэль Макрон. Такое мнение 7 июня высказал обозреватель финского издания Iltalehti Лаури Нурми.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — отметил он в своем материале.

Также Нурми отметил, что такие заявления французского президента свидетельствуют о том, что Макрон готов в какой-то степени принять правомерность специальной военной операции Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Кроме того, обозреватель добавил, что такими своими заявлениями президент Франции хотел бы сыграть в этой ситуации роль миротворца и быть посредником в ее урегулировании.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ради «послевоенного» возобновления сотрудничества с Россией, её нельзя унижать сейчас.