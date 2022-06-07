Пекин, , 09:27 — REGNUM В связи с падением числа случаев заражения COVID-19 в Пекине, пекинский парк Universal заявил, что возобновит работу 15 июня после месячного закрытия, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Universal Pictures

Курорт, который открылся в сентябре 2021 года, включает в себя тематический парк Universal Studios Beijing, Universal CityWalk Beijing и два отеля. Ожидается, что CityWalk и два отеля вновь откроются 14 июня, за день до открытия тематического парка, при условии строгого соблюдения пекинской политики и требований по профилактике и борьбе с эпидемиями.

Они ограничат количество посетителей не более чем на 75% от максимальной вместимости. После его открытия все туристы должны предъявить отрицательные результаты анализов на нуклеиновые кислоты, взятые в течение последних 72 часов, и проверить температуру перед въездом на курорт.

Universal Beijing Resort временно закрыл свой тематический парк и CityWalk 1 мая для профилактики и борьбы с эпидемией в связи со вспышкой COVID-19, которая началась в китайской столице 22 апреля.