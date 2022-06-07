Уфа, 7 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. 70 проектов в сфере придорожного сервиса с общим объемом инвестиций более восьми млрд рублей намерены реализовать в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров на совещании в правительстве региона.

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Он сообщил, что в Башкирии были определены участки, где имеется потребность в таких объектах, был сформирован перечень, включающий 34 локации для размещения модульных объектов придорожного сервиса. Власти республики заинтересованы в том, чтобы придорожный сервис был, в связи с этим они намерены поддерживать предпринимателей, которые намерены решать этот вопрос, сообщил Назаров.

«Люди, которые передвигаются по территории Башкирии должны получать качественный сервис. На сегодняшний день мы выстроили взаимодействие с инвесторами по реализации 70 проектов с общим объемом инвестиций более 8 млрд рублей. В перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии включено 27 инвестпроектов с суммарным объемом инвестиций 3,64 млрд рублей», — приводит пресс-служба его слова.

По словам исполняющего обязанности министра торговли и услуг региона Азата Аскарова, в республике разработан проект порядка предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение части затрат по созданию быстровозводимых объектов придорожного сервиса, в том числе из модульных конструкций на территории Башкирии.

Отмечается, что в регионе был также разработан типовой формат быстровозводимого объекта с использованием национальной айдентики.