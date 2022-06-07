Красноярск, 7 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края 8–10 июня на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки до — 2 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков.

setarka Заморозки

8 июня в центральных и южных районах ночью местами ожидается туман, днём — грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве 6 июня было объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также: В Туве объявлено штормовое предупреждение