В Красноярском крае прогнозируются заморозки
Красноярск, 7 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края 8–10 июня на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки до — 2 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию синоптиков.
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Заморозки
8 июня в центральных и южных районах ночью местами ожидается туман, днём — грозы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Туве 6 июня было объявлено штормовое предупреждение.
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