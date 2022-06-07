Кызыл, 7 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай назвал ложными распространяемую в сети информацию об угрозе распространения холеры. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Очевидно это спам, возможно, запущенный специально для провокации паники среди населения. К тому же, у нас в республике нет упомянутой медицинской организации», — подчеркнул он.

По его словам, с наступлением тёплого времени года специалисты ведут плановую работу по недопущению завоза и распространения не только холеры, но и других инфекций. При этом рекомендации пить кипячённую воду, обязательного мытья фруктов и овощей он назвал элементарными правилами защиты от инфекций.