Сургут, Югра, , 09:26 — REGNUM В Сургуте и Сургутском районе Югры на рубль снизилась цена на бензин. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сейчас литр бензина марки АИ-92 в экономической столице ХМАО стоит 41-44 рубля. Отмечается, что в последний раз сургутяне видели автомобильное топливо по такой цене в 2018 году. Затем стоимость бензина только росла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение цен на бензин на заправках России наблюдается с марта 2022 года. Произошло это из-за падения биржевых оптовых цен.

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