Сургут, Югра, 7 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Сургуте и Сургутском районе Югры на рубль снизилась цена на бензин. Об этом сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Сейчас литр бензина марки АИ-92 в экономической столице ХМАО стоит 41-44 рубля. Отмечается, что в последний раз сургутяне видели автомобильное топливо по такой цене в 2018 году. Затем стоимость бензина только росла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение цен на бензин на заправках России наблюдается с марта 2022 года. Произошло это из-за падения биржевых оптовых цен.