Нижний Новгород, , 09:26 — REGNUM В ряде регионов Приволжского федерального округа 7 июня ожидаются сильные дожди с грозами и порывистый ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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Так, сильный дождь, гроза, град и ветер 15-20 м/с прогнозируют в Башкирии. В Оренбургской области — ливневый дождь, гроза, град и ветер до 23 м/с, аналогичная погода и крупный град ожидаются в Самарской области.

В Татарии сильный ливневый дождь, гроза, град и ветер до 26 м/с сохранятся и 8 июня. В Пермском крае — очень сильный дождь, град и ветер до 25 м/с.

В Нижегородской области сильные дожди и грозы прогнозируются 7 и 9 июня.

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области в первой декаде июня температура ожидается в пределах климатической нормы. Согласно прогнозу на 7 — 10 июня, на погоду в регионе будет влиять малоподвижный восточный циклон, в результате похолодает, местами пройдут дожди. Это будет сопровождаться порывистым ветром.

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