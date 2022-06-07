* талибы — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, 7 июня, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Источники в уезде Дарайе-Суфе-Полйон афганской провинции Саманган сообщают, что 30-летняя женщина была расстреляна талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на глазах у её детей.

mosaic36 Убийство

Источники сообщили газете «8 Собх», что женщину зовут Шарифа, у неё остались девятилетняя дочь и 11-летний сын. Собеседник издания добавили, что муж погибшей находится в Иране, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли её по обвинению в связи с другим мужчиной.

Однако близкие и родственники Шарифы отвергают это обвинение. Они говорят, что домой в кишлак Хашлиз из уездного центра её отвёз водитель маршрутного такси. Жители уезда обвиняют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в проведении военно-полевого суда.

Два дня назад местными жителями в уезде Хазрат Султан провинции Саманган были обнаружены тела двух повешенных женщин.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.