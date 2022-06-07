Сеул, , 09:27 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон провел 7 июня встречу с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, прибывшей в Сеул накануне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Сообщается, что высокопоставленные представители двух стран провели личную встречу спустя две недели после визита главы США Джо Байдена в Южную Корею.

Стороны осудили недружественные действия КНДР, подчеркнули важность тесного сотрудничества в деле противодействия контрпродуктивной политике Пхеньяна, договорились о дальнейшем укреплении совместной обороноспособности.

Представители Южной Кореи и США договорились активизировать стратегический диалог на уровне министров и их заместителей, а также поддерживать тесное сотрудничество в рамках Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН для осуществления давления на Пхеньян.

Уэнди Шерман и Чо Хён Дон призвали Пхеньян вернуться за стол переговоров, а также подтвердили свою готовность оказать Северной Корее гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: Заместитель госсекретаря США прибыла в Южную Корею