Сеул, 7 июня 2022, 09:27 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён Дон провел 7 июня встречу с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, прибывшей в Сеул накануне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что высокопоставленные представители двух стран провели личную встречу спустя две недели после визита главы США Джо Байдена в Южную Корею.
Стороны осудили недружественные действия КНДР, подчеркнули важность тесного сотрудничества в деле противодействия контрпродуктивной политике Пхеньяна, договорились о дальнейшем укреплении совместной обороноспособности.
Представители Южной Кореи и США договорились активизировать стратегический диалог на уровне министров и их заместителей, а также поддерживать тесное сотрудничество в рамках Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН для осуществления давления на Пхеньян.
Уэнди Шерман и Чо Хён Дон призвали Пхеньян вернуться за стол переговоров, а также подтвердили свою готовность оказать Северной Корее гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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