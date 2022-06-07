Таллин, , 09:25 — REGNUM Немыслимой с 1990-х годов инфляцией назвали показатели роста цен в Эстонии в 20% за май 2022 года местные аналитики. Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR, эксперты указали на главные причины столь резкого повышения инфляции.

Инфляция Picserver.org

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с маем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем — они составили более 40% общего повышения индекса.

«Поступившее в дома электричество было дороже на 146,3%, тепловая энергия — на 61,2%, сетевой газ — на 217,3 и твердое топливо – 67,3%» - пояснила Трасанов.

На изменения цен на продукты питания пришлась пятая часть общего роста, а на изменение цена на транспорт — около пятой части. Бензин за год стал дороже на 40,7% и дизельное топливо — на 55,3%.

Из продуктов питания в сравнении с маем 2021 года более всего подорожали картофель (на 125%), свежая рыба (на 77,2%), прочие масла (на 62,3%), яйца (на 52,8%), а также мука и крупы (на 43,3%).

В мае 2022 года Эстония оставалась лидером стран еврозоны по темпам роста инфляции. В среднем по еврозоне инфляция в мае составила 8,1%.