Елань, , 09:49 — REGNUM Тело четырёхлетнего мальчика обнаружено при ликвидации пожара в частном доме в рабочем посёлке Елань Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тушение пожара

Установлено, что накануне вечером родители ребёнка оставили его дома и отправились по своим делам. Примерно в 20:00 соседи увидели дым в строении, вызвали сотрудников МЧС, которые в ходе тушения пожара обнаружили мальчика в бессознательном состоянии. Несмотря на реанимационную помощь врачей, ребёнок скончался.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.