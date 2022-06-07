Новоорск, Оренбургская область, , 09:25 — REGNUM В Новоорском районе Оренбургской области 44-летняя местная жительница стала жертвой мошенничества. Она лишилась более 2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мошенничество Communitarian.ru

По данным ведомства, сотрудница Ириклинской ГРЭС в начале 2021 года откликнулась на увиденную в интернете рекламу инвестиций. Вскоре с оренбуженкой связались якобы представители инвестиционной компании. Они проинформировали, что для получения прибыли от инвестиций необходимо внести денежные средства, что женщина и сделала. С апреля по ноябрь 2021 года женщина перевела на лицевые счета злоумышленников более 2 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно проверять документацию компании на наличие всех лицензий и регистраций, остерегаться предложений о «быстром» и «лёгком» заработке в интернете, разобраться в теме и понять рабочий механизм организации инвестирования», — отметили в полиции.