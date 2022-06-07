Байкальск, Иркутская область, 7 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Байкальске продолжаются работы по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях Солзанского и Бабхинского полигонов БЦБК, сообщает 7 июня телеграм-канал правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области Карты-накопители Байкальского БЦБК

До ноября 2022 года из карт-накопителей запланировано откачать и очистить 70 тысяч кубических метров надшламовых вод. На проведение работ из федерального бюджета область получила более 120 млн 500 тыс. рублей. Ещё около 1 млн 200 тыс. рублей — средства региона.

«В прошлом году мы уже выполнили первоочередные мероприятия по понижению надшламовых вод в картах-накопителях двух полигонов. Это позволило предотвратить угрозу загрязнения Байкала отходами БЦБК. В этом году, как и было запланировано, работы продолжаем», — сказал Губернатор Игорь Кобзев.

Работы по очистке и понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях БЦБК ведёт Федеральный экологический оператор. После зимнего периода локальные очистные сооружения расконсервировали, настроили оборудование, которое уже запущено в работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2022 года Центр развития Байкальского региона приступил к обследованию подземных вод под объектами БЦБК. Результаты изысканий и проектная документация летом 2022 года будут направлены на экспертизы. Это станет основой для определения дальнейших действий по очистке территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

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