Благовещенск, , 09:33 — REGNUM Ремонт сетей водоснабжения стал причиной полного перекрытия нескольких улиц. Пришлось изменить пути следования шести городских автобусов, их маршруты скорректированы, сообщила ГТРК «Амур».

Ремонт трубы на проспекте Непокоренных ГУП «Водоканал СПб»

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Автобусы будут ездить по новой схеме в течение трёх дней до 10 июня. Позже, с 11 по 13 июня, маршрут движения будет снова изменён в связи с ремонтными работами на улице Тенистая.

Как сообщало ИА REGNUM, ​ несколько домов и социальных учреждений Благовещенска в апреле на длительное время остались без водоснабжения из-за необходимости проведения ремонтных работ. В том числе воду отключили в суде, музее, ЗАГСе и здании следственного комитета на транспорте.