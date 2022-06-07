В столице Приамурья вынужденно поменяли схему движения автобусов
Благовещенск, 7 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Ремонт сетей водоснабжения стал причиной полного перекрытия нескольких улиц. Пришлось изменить пути следования шести городских автобусов, их маршруты скорректированы, сообщила ГТРК «Амур».
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Автобусы будут ездить по новой схеме в течение трёх дней до 10 июня. Позже, с 11 по 13 июня, маршрут движения будет снова изменён в связи с ремонтными работами на улице Тенистая.
Как сообщало ИА REGNUM, несколько домов и социальных учреждений Благовещенска в апреле на длительное время остались без водоснабжения из-за необходимости проведения ремонтных работ. В том числе воду отключили в суде, музее, ЗАГСе и здании следственного комитета на транспорте.