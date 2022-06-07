Новокузнецк, Кемеровская область, 7 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Новокузнецке на месте бывшего туберкулезного диспансера появится поликлиника №5 филиала Кузбасского клинического кардиодиспансера имени Академика РАН Л. С. Барбараша. Поликлиника будет обслуживать 22 участка — почти 37,5 тысяч человек.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

«Это один из самых густонаселённых районов Новокузнецка, практически центр. И совершенно недопустимо, чтобы люди получали медицинскую помощь в тесной, мало приспособленной поликлинике, расположенной на первом этаже жилого дома, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — После встречи с жителями, которые жаловались на ужасные условия и неудобства, я принял решение не просто расширить поликлинику, а построить современное здание по нашей новой программе «Моя новая поликлиника». Здесь будет весь необходимый комплекс первичной медицинской помощи».

Строительство будет завершено в 2024 году. Пропускная способность увеличится с 250 до 800 пациентов в сутки.