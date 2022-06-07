Газни, Афганистан, 7 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В уезде Малистан афганской провинции Газни вооружённые кочевники жестоко избили двух крестьян в кишлаке Кундали. Источники подтвердили газете «8 Собх», что у крестьян переломаны руки и разбиты головы, один из них находится в критическом состоянии.

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Собеседники издания уточнили, что местные жители были избиты, когда пытались согнать стада овец кочевников со своих полей.

По данным источников, кочевники пользуются прямой поддержкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этого уезда.

Также аналогичные инциденты имели место в других уездах провинции Газни, уезде Бехсуд провинции Вардак и уезде Шейх Али провинции Парван.