Иркутск, , 09:19 — REGNUM На утро 7 июня в Иркутской области действуют два лесных пожара на площади 10,1 га в Киренском и Усть-Кутском районах, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

За минувшие сутки ликвидировано пять возгораний в на площади 100 га, из которых 83 га на землях, не покрытых лесом, и нелесной территории. Полностью локализовано два пожара на общей площади 17 га в Бодайбинском и Шелеховском районах.

В тушении лесных пожаров было задействовано 63 пожарных-десантника, 118 сотрудников лесопожарных формирований, 19 работников арендаторов лесных участков, а также 45 единиц наземной техники.

В авиамониторинге — шесть самолетов: четыре Ан-2 и два легкомоторных. Вертолёт Ми-8 — в доставке десантников к очагам возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 июня, на землях лесного фонда Иркутской области тоже действовало два пожара.

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