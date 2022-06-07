Абакан, 7 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Хакасии суд вынес приговор жителям Аскизского района, признанным виновными в двойном убийстве (п. п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Уточняется, что приговор вынесен ранее судимой за убийство 40-летней женщине и 29-летнему мужчине — жителям Аскизского района.

Установлено, что 26 июля 2021 года они употребляли спиртное в квартире женщины в посёлке Неожиданный Аскизского района. Собутыльница пожаловалась знакомому на соседа, обвинившего её в краже дров у односельчан. После этого злоумышленники направились в дом к соседу. В ходе конфликта они нанесли ему множественные удары деревянной палкой, шилом, ножом и ножницами.

В это время в квартиру пришёл другой сельчанин, ставший очевидцем убийства. Подсудимые расправились со свидетелем с помощью этих же предметов.

От полученных ран 38-летний и 56-летний потерпевшие скончались на месте. Их тела 28 июля обнаружили соседи.

В ходе следствия подсудимые полностью признали вину. Женщина осуждена на 18 лет лишения свободы, мужчина — на 17.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске перед судом предстанет 29-летний житель Бакчарского района по обвинению в разбойном нападении и убийстве 74-летней женщины.

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