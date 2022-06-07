Москва, 7 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Одна из старейших просветительских организаций России — Русское географическое общество, и новый проект президентской платформа «Россия — страна возможностей» «Экософия» объявили о своих планах на сотрудничество.

ИА REGNUM Саженец

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Экософия», представленный в понедельник, 6 июня, в Москве направлен на развитие экологической культуры населения. На пресс-конференции, посвященной старту проекта, выступил заместитель Исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов, который рассказал о планах РГО по взаимодействию с новым проектом: «Уже третий сезон мы активно работаем с президентской платформой «Россия — страна возможностей», и, в частности, по проекту «Мастера гостеприимства». И в номинации РГО уже есть победители, которые получили грантовое финансирование, и работают при поддержке Русского географического общества. Но у нас есть ряд проектов, которые связаны с молодыми учеными, и которые мы планируем реализовывать. Поэтому мы планируем заключение комплексного соглашения с президентской платформой «Россия — страна возможностей», в том числе - и с проектом «Экософия», и мы сделаем это в ближайшее время. Мы придерживаемся той механики, которая уже заведена на платформе «Россия - страна возможностей», то есть мы отсматриваем проекты, иногда берем на себя курирование той или иной номинации, и затем являемся наставниками одного или нескольких проектов, и только после этого решения заявляем об этом громко, и поддерживаем те проекты, которые считаем важными в первую очередь для нас. В данном случае мы работаем в рамках целей и задач Русского географического общества, и если они совпадают с целями и задачами наших партнеров, то мы берем проект на долгосрочное курирование».

«В проекте «Экософия» будет отдельное направление — «Экотерритории» — для специалистов по устойчивому развитию территорий, людей развивающих свой бизнес по принципам устойчивого туризма в индустрии гостеприимства, разработчиков экомаршрутов и экотуров, архитекторов и дизайнеров зеленых городов — для всех, кто занимается экологизацией путешествий на природных территориях. Среди участников, а мы это уже видим среди первых зарегистрировавшихся, будут те, у кого есть интересные инициативы в этом направлении, но в силу отсутствия ресурсов или опыта, они не так широко известны. Иногда не хватает проработанной механики, а чаще - экспертизы и медийной поддержки. Именно это нашим участникам даст партнерство «Экософии» с РГО», — отметила Вита Саар , руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия - страна возможностей», руководитель комитета по развитию устойчивого туризма Российского Союза туриндустрии.

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