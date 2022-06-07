В чем будет состоять сотрудничество проекта РСВ «Экософия» и РГО?
Москва, 7 июня, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Одна из старейших просветительских организаций России — Русское географическое общество, и новый проект президентской платформа «Россия — страна возможностей» «Экософия» объявили о своих планах на сотрудничество.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Экософия», представленный в понедельник, 6 июня, в Москве направлен на развитие экологической культуры населения. На пресс-конференции, посвященной старту проекта, выступил заместитель Исполнительного директора РГО Сергей Корлыханов, который рассказал о планах РГО по взаимодействию с новым проектом: «Уже третий сезон мы активно работаем с президентской платформой «Россия — страна возможностей», и, в частности, по проекту «Мастера гостеприимства». И в номинации РГО уже есть победители, которые получили грантовое финансирование, и работают при поддержке Русского географического общества. Но у нас есть ряд проектов, которые связаны с молодыми учеными, и которые мы планируем реализовывать. Поэтому мы планируем заключение комплексного соглашения с президентской платформой «Россия — страна возможностей», в том числе - и с проектом «Экософия», и мы сделаем это в ближайшее время. Мы придерживаемся той механики, которая уже заведена на платформе «Россия - страна возможностей», то есть мы отсматриваем проекты, иногда берем на себя курирование той или иной номинации, и затем являемся наставниками одного или нескольких проектов, и только после этого решения заявляем об этом громко, и поддерживаем те проекты, которые считаем важными в первую очередь для нас. В данном случае мы работаем в рамках целей и задач Русского географического общества, и если они совпадают с целями и задачами наших партнеров, то мы берем проект на долгосрочное курирование».
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