Москва, , 09:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин присвоил своим указом высшие воинские и специальные звания группе руководящих сотрудников МЧС РФ. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что воинские звания были присвоены: генерал-полковника — заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Николаю Гречушкину и генерал-майора — директору Департамента информационных технологий и связи Сергею Ефименко.

Также отмечается, что специальные звания были присвоены: генерал-лейтенанта внутренней службы — директору Департамента надзорной деятельности и профилактической работы Ринату Еникееву, начальнику ГУ МЧС России по Ростовской области Сергею Филиппову и начальнику ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Роману Чурсину.

Кроме того, добавляется, что также своим указом российский лидер присвоил специальные звания генерал-майора внутренней службы — начальнику ГУ МЧС России по Республике Коми Алексею Пархомовичу и начальнику ГУ МЧС РФ по Иркутской области Вячеславу Федосеенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня указ о присвоении новому главе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта подписал президент России Владимир Путин.