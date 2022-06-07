Чусовой, Пермский край, , 09:16 — REGNUM В Чусовом Пермского края осуждена группа мужчин. Они призваны виновными в разбое, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Суд Kentucky.com

В июле 2021 года пьяные злоумышленники ворвались в дом 55-летнего жителя посёлка Лямино. Мужчины избили хозяина дома и потребовали отдать телефон. Удерживая мужчину, налётчики похитили из кармана его брюк мобильный телефон и нанесли ещё несколько ударов деревянной доской. Обнаружив в комнате ещё один сотовый телефон, забрали его себе.

Жертва нападения смог выбежать на улицу и стал звать на помощь. В это время мужчины, прихватив продукты питания, скрылись. Мужчина о преступлении заявил в полицию. По горячим следам злоумышленников задержали.

Суд назначил одному фигуранту восемь с половиной лет лишения свободы. Его подельник приговорён к семи с половиной годам. Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима.