Лондон, , 09:15 — REGNUM Британское общество устало верить обещаниям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии страны Кир Стармер 6 июня в видеообращении после голосования по вотуму доверия главе правительства.

Готова ли Британия к терактам Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик считает, что своим решением проголосовать за доверие правящая Консервативная партия проигнорировала мнение народа Соединенного Королевства. По словам Стармера, люди также устали от «культуры лжи и нарушения законов, которое царит в правительстве». Он выразил мнение, что Джонсон «совершенно не годится для столь высокой должности, которую занимает».

Кроме того, лидер оппозиции обвинил Консервативную партию в том, что ее члены своей поддержкой премьер-министру показали общественности, что «хорошее правительство, которое стремится к улучшению качества жизни людей — это недостижимая просьба», и «нарушение законодательства — не препятствие для создания законов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что рада решению консерваторов вынести вотум доверия Борису Джонсону.

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