В Лейбористской партии заявили об усталости Британии от обещаний Джонсона
Лондон, 7 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Британское общество устало верить обещаниям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии страны Кир Стармер 6 июня в видеообращении после голосования по вотуму доверия главе правительства.
Политик считает, что своим решением проголосовать за доверие правящая Консервативная партия проигнорировала мнение народа Соединенного Королевства. По словам Стармера, люди также устали от «культуры лжи и нарушения законов, которое царит в правительстве». Он выразил мнение, что Джонсон «совершенно не годится для столь высокой должности, которую занимает».
Кроме того, лидер оппозиции обвинил Консервативную партию в том, что ее члены своей поддержкой премьер-министру показали общественности, что «хорошее правительство, которое стремится к улучшению качества жизни людей — это недостижимая просьба», и «нарушение законодательства — не препятствие для создания законов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что рада решению консерваторов вынести вотум доверия Борису Джонсону.