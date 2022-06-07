Грозный, , 09:15 — REGNUM В Чечне планируется запустить производство автомобилей марки «ГАЗ». Новый проект может быть реализован на заводе «Чеченавто». Возможности этого предприятия изучила делегация Горьковского автомобильного завода, который входит в состав холдинга «Группа ГАЗ» во главе с управляющим директором завода Андреем Сафоновым.

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Гости положительно оценили условия на производстве и определили предварительно две площадки, на которых можно было бы разместить производство автомобилей группы «ГАЗ».

«Мы попытались определить место, где можно разместить основное производство, потому что есть определённые технические требования для размещения оборудования, для того чтобы можно было собирать автомобиль. Пока при беглом предварительном осмотре мы определили эти площади и сейчас осталось дело за техническими специалистами, чтобы они отработали определённые нюансы. Мы пока увидели две площадки, где можно было бы разместить производство наших автомобилей», — приводит слова Сафонова ИА «Чечня Сегодня».

Он также отметил, что производственный процесс на «Чеченавто» организован на высоком профессиональном уровне, специалисты, работающие на заводе, знают, «что такое автомобиль, требования к автомобилю, как его собирать», что говорит о том, что «с ними будет легко выстраивать взаимоотношения».