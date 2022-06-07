Грозный, 7 июня 2022, 09:15 — REGNUM В Чечне планируется запустить производство автомобилей марки «ГАЗ». Новый проект может быть реализован на заводе «Чеченавто». Возможности этого предприятия изучила делегация Горьковского автомобильного завода, который входит в состав холдинга «Группа ГАЗ» во главе с управляющим директором завода Андреем Сафоновым.
Гости положительно оценили условия на производстве и определили предварительно две площадки, на которых можно было бы разместить производство автомобилей группы «ГАЗ».
Он также отметил, что производственный процесс на «Чеченавто» организован на высоком профессиональном уровне, специалисты, работающие на заводе, знают, «что такое автомобиль, требования к автомобилю, как его собирать», что говорит о том, что «с ними будет легко выстраивать взаимоотношения».