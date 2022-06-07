Иркутск, 7 июня, 2022, 09:15 — ИА Регнум. С 11 июня в Иркутской области запускают ежедневные рейсы по популярным туристическим маршрутам — на остров Ольхон, в Листвянку и на Аршан, сообщает 7 июня телеграмм-канал правительства региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

Автобусы будут ходить с иркутского автовокзала и обратно. В зависимости от пассажиропотока будут курсировать FORD TRANSIT на 17 мест и GOLDEN DRAGON на 51 место.

«Привлекательность Иркутской области как туристического региона растет. Наша задача — обеспечивать транспортную доступность и создавать комфортные условия», — отметил глава минтранса региона Максим Лобанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года на самом большом острове Байкала — Ольхоне — начали проектирование причальных сооружений. Особое внимание будет уделено прибайкальским дорогам.

В ноябре должен завершиться капремонт подъезда к Хужиру. На участке длиной 5,6 км установлены локальные очистные системы, сделаны водопропускные трубы, устроено земляное полотно.

Читайте также: Байкальский остров Ольхон станет доступнее для туристов