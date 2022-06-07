Нур-Султан, , 09:14 — REGNUM Изменения в конституции Казахстана, которые были поддержаны гражданами на референдуме, будут только началом реформ. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил в обращении к народу.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц, —заявил глава государства. — Создана межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов».

Токаев отметил, что в «Новом Казахстане», о построении которого он раньше объявил, не должно быть полицейского произвола и предвзятых судей. Президент также добавил, что развитие страны должно опираться на труд, знания и гражданскую активность.

Конкретные решения по этим вопросам Токаев пообещал представить в сентябре во время выступления по случаю открытия сессии парламента.

Напомним, референдум в Казахстане прошёл 5 июня. Поправки в конституцию, которые на него вынесли, предусматривают ослабление полномочий президента страны в пользу парламента.

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