* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 7 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Местные источники сообщают о начале ожесточённых столкновений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления Афганистана в трёх уездах афганской провинции Панджшер. Об этом пишет газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По их словам, в 16:00 по местному времени 6 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули наступление на позиции Фронта сопротивления в местностях Чамалорда, Пишгур и Тавах в уездах Хессайе-Аваль, Анаба и Руха.

Согласно источникам, на данный момент убиты шесть боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщений о возможных потерях сил Фронта сопротивления пока не поступало.

Ни «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни Фронт сопротивления пока не дали официальных комментариев.

Столкновения вспыхнули вновь после нескольких дней перерыва, в ходе которого «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросил в Панджшер несколько тысяч боевиков.