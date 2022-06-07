Иркутск, , 09:12 — REGNUM Правительство РФ в 2023–2024 годах направит Иркутской области субсидию в размере 838,5 млн рублей, сообщил 7 июня в своём телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Приангарье Правительство Иркутской области

По его словам, средства пойдут на создание инфраструктур туристских кластеров: строительство подъездных автомобильных дорог, причального сооружения на реке Ангара, а также объектов канализования для инвестпроектов, реализация которых планируется при поддержке АО «Корпорация Туризм. РФ».

«Договорились с корпорацией на регулярной основе обсуждать совместные действия по комплексному развитию туристических территорий. Основные моменты реализации инвестиционных проектов в Иркутской области в этом направлении планируем детально обсудить с коллегами на площадке Петербургского международного экономического форума», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно в реестр резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» вошли три новые компании с общим объемом заявленных инвестиций более 10 млрд рублей.

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