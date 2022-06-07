Хабаровск, 7 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Охотском районе Хабаровского края, расположенном на северо-востоке региона, с 4 июня открылась навигация для маломерных судов. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Катера на берегу

На задержку с открытием в Охотском районе навигации для маломерных судов повлияла «затяжная весна и сложная ледовая обстановка на море и в лагунах рек в северных районах края».

пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю «Согласно постановлению главы Охотского муниципального района, здесь официально разрешён выход маломерных судов на акваторию только с 4 июня».

В сообщении ведомства отмечается, что в Хабаровском крае навигация для владельцев лодок и катеров ещё остаётся закрытой в Тугуро-Чумиканском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия с маломерным судном на реке Енисей в Красноярском крае, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело.