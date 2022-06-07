Стокгольм, , 09:14 — REGNUM Похоже, что у беспартийной Амине Какабаве, действительно, «семь пятниц на неделе». Так, 7 июня она заявила в эфире телеканала SVT, что воздержится при голосовании по вынесению вотума недоверию министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону. Однако чуть позже в эфире радиостанции SR она выдвинула новый ультиматум правительству Швеции.

Риксдаг (сс) Self-taken

Независимый шведский депутат Какабаве обладает решающим 175-м голосом в риксдаге. Теперь она требует от правительства, чтобы «Социал-демократы» публичного подтвердили достигнутое с ней и партией соглашения по вопросу переговоров с Турцией о вхождении Швеции в НАТО. В противном случае она может изменить свое решении о воздержании при голосовании и проголосовать против Моргана Йоханссона.

«Я жду до 12 часов (13:00 7 июня по московскому времени — прим. ИА REGNUM)», — сказала Какабаве.

Напомним, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон уже заявила, что в случае отставке Йоханссона, она также подаст прошение о своем уходе и распустит правительство.

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