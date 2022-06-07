Челябинск, 7 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В Челябинской области выясняются обстоятельства аварии на железнодорожной станции Флюсовая. Столкнулись грузовой поезд и бульдозер, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Авария произошла вечером 6 июня. Поезд задел бульдозер по касательной. Сошло три вагона с щебнем. вагонов с щебнем. Водитель бульдозера получил травмы и был госпитализирован.

Размер ущерба устанавливается. Задержек в движении поездов допущено не было.