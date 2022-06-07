Ульяново, Калужская область, 7 июня, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Москвы. Мужчина обвинён в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Калужское региональное следственное управление СК России. На следственном эксперименте

По версии следствия, в августе 2004 года обвиняемый, проживающий в Москве, узнал от своей бабушки, что её избил сын и отобрал деньги. Мужчина, находясь в одном из домов в селе Ульяновского района Калужской области, сильно избил родного дядю, который скончался. Затем обвиняемый 18 лет скрывался на территории другого региона. В 2022 году мужчина явился с повинной в правоохранительные органы и рассказал о своей причастности к убийству.

Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.