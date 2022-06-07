Уфа, 7 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Часть затрат на разработку проектно-сметной документации намерены возмещать инвесторам в сфере аграрно-промышленного комплекса (АПК) в Башкирии. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что соответствующее постановление было принято на заседании регионального правительства. Согласно документу, в Башкирии будут возмещать до 90% затрат на разработку проектно-сметной документации инвестиционных проектов в сфере аграрно-промышленного комплекса, включенных в перечень приоритетных проектов региона.

«Агропромышленный комплекс республики всегда показывал хорошие темпы по привлечению инвестиций. Сегодня для реализации заявлено порядка 115 проектов с плановым объемом инвестиций порядка 190 млрд рублей. В активной фазе находятся 62 приоритетных инвестиционных проекта на сумму более 117 млрд рублей», — сообщил премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров.

Он отметил, что сложная экономическая ситуация из-за введения санкционных ограничений повлекла за собой повышение цен на строительные ресурсы. При этом агропромышленный комплекс нуждается в больших капитальных вложениях с длительным сроком окупаемости, в связи с этим в рамках антикризисных мер нужно создать благоприятные условия для поддержки аграриев, пояснил чиновник.

По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, как показывает опыт, в сфере АПК реализуются до 90% готовых проектов.

«При этом реализованные в прошлом инвестпроекты по строительству крупных животноводческих комплексов, сегодня дают стабильный рост производства товарного молока и мяса. А проекты по переработке растительного масла не только обеспечивают потребности региона в этом продукте, но и успешно работают на экспорт. Благодаря серьезным инвестициям, в текущем году на полную мощность заработают модернизированные сахарные заводы», — приводит пресс-служба его слова.

Фазрахманов подчеркнул, что субсидирование затрат на разработку проектно-сметной документации инвестиционных проектов в сфере АПК позволит создать механизм стимулирования сельхозпроизводителей на реализацию инвестиционных планов.

Сообщается, что субсидирование будут производить из регионального бюджета, в том числе и по реализованным проектам, которые включены в перечень приоритетных инвестпроектов с 2022 года.