Запорожье, Украина, 7 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Вещание федеральных телеканалов в Запорожской области восстановлено на основе российского мультиплекса, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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«Пришло время знать правду, поэтому люди смотрят всю российскую сеть — порядка 30 каналов в цифре мультиплекс и общефедеральных радиостанций», — приводит ТАСС слова Рогова.

Чиновник также рассказал о возобновлении выпуска газет в Мелитополе и Бердянске, отметив, что широкого рынка газет пока нет, печать ведётся ограниченным тиражом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вещание российских телеканалов заработало в Херсонской области.