Сеул, 7 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Валютные резервы Южной Кореи за месяц упали на $1,59 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Согласно опубликованным данным, на конец мая 2022 года валютные резервы страны составили $447,71 млрд.

Известно, что показатель продолжает падать на протяжении трех месяцев подряд.

Эксперты отмечают, что сокращение валютных резервов связано с усилиями правительства по снижению волатильности рынка.

Ценные бумаги сократились на $7,33 млрд, до $401,49 млрд, однако депозиты, напротив, увеличились на $5,61 млрд, до $21,86 млрд. Золото сохранилось на уровне $4,8 млрд.

По состоянию на конец апреля Южная Корея занимает девятое место в мире по валютным резервам.