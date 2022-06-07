Эдмонтон, Канада, 7 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в четвёртом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5.

(сс) Sergei ~ 5of7 Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш»

В составе «Колорадо» шайбы забросили защитники Кейл Макар, Девон Тэйвз и нападающие Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Микко Рантанен и Арттури Лехконен.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились Зак Хайман, оформивший дубль, Райан Ньюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид и Зак Кассиан.

Таким образом, «Колорадо» выиграл серию со счётом 4:0 и впервые с 2001 года вышел в финал Кубка Стэнли, в котором сыграет с победителем противостояния «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».