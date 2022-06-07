Благовещенск, 7 июня, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Благовещенский городской суд определили наказание директору компании, которая получила деньги на создание проектной документации для возведения дамб. Мужчину оштрафовали на 200 тыс. рублей, уголовное дело в отношении него прекращено, сообщили ИА REGNUM 7 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

valtercirillo Дамба

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Компания взяла на себя обязательства провести инженерные изыскания и внести изменения в проект строительства инженерных сооружений возле сёл Владимировка, Усть-Ивановка и Гродекова. Организация получила по контракту 14 млн рублей, но не выполнила работы. Директор фирмы ввёл чиновников в заблуждение и был подписан акт выполненных работ.

Мужчину судили по статье 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб). Суд учёл признание обвиняемым своей вины, возмущение ущерба и заменил уголовное дело на штраф в 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально ООО «Хабаровскремпроект» подозревали в мошенничестве, в марте было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что компания ввела в заблуждение администрацию Благовещенского района Амурской области и получила 13,9 млн рублей за невыполненные работы.