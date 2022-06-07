Кемерово, 7 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 890 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

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За прошедшие сутки было выявлено 62 новых носителя коронавируса. За это же время 89 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего на территории региона зарегистрировано 164 874 случая заражения коронавирусом, 161 571 человек выздоровел, 2413 пациентов скончались.